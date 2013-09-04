《热点透视》华盛顿势必搅动今秋市场

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 石冠兰

路透华盛顿9月3日 - 今年秋季华盛顿必定将撼动市场。议员们下周将重返华盛顿，很可能就联邦债务上限再度展开口水战。另一个颇具市场敏感度的政策亦在酝酿中，即美联储新任首席的人选。

奥巴马总统希望国会就美国对叙利亚应采取的态度进行表决，这一决议将引发无法预估的市场后果。但首要的经济关注点仍是预算。到9月底前需制定出所谓的持续性解决方案，以避免政府面临关门风险，而这一解决方案不过是个权宜之策。最终可能这要拖到10月中期，财政部表示目前为16.7万亿美元的举债上限必须上调，以便筹措到足够借款来履行承诺。

共和党已在就上调债务上限希望得到什么回报制定策略，而民主党则要求进行一场干净的投票。达成的协议可能会调整或延迟近期联盟减支。正如2011年夏季，边缘政策会搅动市场，近期华盛顿几乎无法避免采取边缘政策。就像当年8月初，关于美国无法偿债的这一未必发生的传言被热炒，标普500指数一日之内跌去近7%。波动性过大，会打击本来平稳的经济复苏。

货币政策也将备受关注。奥巴马已承诺将在未来几个月内挑选中取代贝南克的美联储主席人选。与此同时，许多观察人士预计美联储将开始放缓目前月度购买850亿美元的购债步伐。两个事件，也可能是两个事件交织发生，都有可能威慑市场。

参众两院都有楼市融资议案，议员们最终可能准备提议就房利美 和房贷美 进行改革。巨大变革，甚至为未来的很多年中都可能搅动巨大的房屋融资市场。然后是与2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)相关的正在推出的管制措施。比如，美联储官员指出，今年将推出禁止银行从事自营交易的细节。所有这些加在一起，投资者真的需要准备好迎接一个动荡之秋了。(完) (译文审校 高琦)