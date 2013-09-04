《汇市简讯》日经指数转升，美元兑日圆买兴重现

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
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* 日经指数扳回早盘跌幅，目前上涨0.31%
* 美元兑日圆突破99.50-60，升至99.74
* 昨日高点是99.86，日本出口商与期权人士卖单挂到100
* 100上方有大型停止单，100.10还有更多。一路向上也有卖单
* 突破100则将上看7/24-25日双重顶部100.45，停止单在100.50之上。(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。