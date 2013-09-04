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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 13:23 BJT

《汇市简讯》日经指数转升，美元兑日圆买兴重现

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* 日经指数扳回早盘跌幅，目前上涨0.31%

* 美元兑日圆突破99.50-60，升至99.74

* 昨日高点是99.86，日本出口商与期权人士卖单挂到100

* 100上方有大型停止单，100.10还有更多。一路向上也有卖单

* 突破100则将上看7/24-25日双重顶部100.45，停止单在100.50之上。(完) (编译 隋芬; 审校　戴素萍)
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