表格：8月31日止日本生胶库存降至三年低点

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透9月4日 - 日本橡胶贸易协会周三最新公布的数据显示，8月31日止的10日内，日本生胶库存为5,244吨，降至2010年8月31日以来最低位。
以下为分类库存数据(单位：吨)：
种类 8月31日 8月20日 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日
生胶 5,244 6,391 7,571 8,470 10,192 11,284
天然乳胶 405 424 421 431 420 427
合成胶(固体) 1,305 1,216 1,149 1,175 1,139 1,213
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。