版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 13:27 BJT

表格：8月31日止日本生胶库存降至三年低点

路透9月4日 - 日本橡胶贸易协会周三最新公布的数据显示，8月31日止的10日内，日本生胶库存为5,244吨，降至2010年8月31日以来最低位。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 8月31日 8月20日 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日

生胶 5,244 6,391 7,571 8,470 10,192 11,284

天然乳胶 405 424 421 431 420 427

合成胶(固体) 1,305 1,216 1,149 1,175 1,139 1,213

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐