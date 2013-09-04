香港房地产：7月整体私人住宅楼价按月升幅放慢至0.7%，中小型住宅续领涨

路透香港9月4日 - 香港差饷物业估价署周三发表的最新数据显示，7月份整体全港私人住宅楼价按月上升0.7%，增速比上月略为放慢；大面积的D、E类住宅楼价按月持平，楼价上升继续由中小型住宅带动。

截至7月底今年以来整体楼价累计上升7.5%，7月份楼价按年涨幅达18.8%。

面积99.9平方米以下的三个类别中小型住宅单位（即A,B和C类住宅）于7月的楼价按月升0.7%，升幅比6月的1.2%放缓。至于100平方米以上的两个类别的豪宅（即D、E类住宅）楼价持平，6月份按月跌幅为1.5%。

在租金方面，7月整体住宅租金按月上升0.65%，比6月0.3%的升幅进一步增加；但D、E类住宅的租金按月继续持平，A,B和C类中小型住宅租金按月升幅为0.7%，由面积较细的A,B类涨势带动，至于C类住宅租金则按月下跌0.4%。（完）

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