欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，此前美国公布强劲制造业数据

然市场人士称，本周欧洲几家央行将举行会议，而且美国可能对叙利亚发动军事打击，因此市场保持谨慎，可能令主要货币对维持区间交投。

周二出炉的瑞士国内生产总值(GDP)数据远好于预期，为瑞郎提供支撑，但未能推高瑞郎兑美元或欧元的汇率。

“瑞郎的最新走势明确显示，多数市场人士认为瑞士货币政策框架将基本不变，不受最新好于预期的瑞士经济数据影响，”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。

瑞士央行9月19日将召开会议。

0603GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下滑0.1%至0.9374。

瑞郎兑欧元下跌0.1%至1.2346。(完)

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