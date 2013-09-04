欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，此前美国公布强劲制造业数据

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
然市场人士称，本周欧洲几家央行将举行会议，而且美国可能对叙利亚发动军事打击，因此市场保持谨慎，可能令主要货币对维持区间交投。
周二出炉的瑞士国内生产总值(GDP)数据远好于预期，为瑞郎提供支撑，但未能推高瑞郎兑美元或欧元的汇率。
“瑞郎的最新走势明确显示，多数市场人士认为瑞士货币政策框架将基本不变，不受最新好于预期的瑞士经济数据影响，”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。
瑞士央行9月19日将召开会议。
0603GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下滑0.1%至0.9374。
瑞郎兑欧元下跌0.1%至1.2346。(完)
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对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。