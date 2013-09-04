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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 14:13 BJT

韩国汇市：韩元反弹收高，美元在午盘遭遇抛售

路透首尔9月4日 - 韩元兑美元 周三扳回稍早跌幅，此前海外投资者午盘开始卖出美元，期间韩国股票市场反弹。

韩元兑美元 收报1,094.5，周二国内收盘价报1,097.9。(完)

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