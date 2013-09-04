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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：叙利亚疑虑对比中国数据带动的乐观情绪

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* 澳元/美元上涨0.47%，美元/日圆升0.16%，澳元/日圆扬升0.63%，美国10年期公债收益率报2.88%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数近持平，稍早下滑；日股日经指数收高0.54%；美元/印尼卢比下滑0.43%，市场传闻印度央行进场干预

* 叙利亚忧虑再起，美国总统奥巴马获得重要国会领袖支持对叙利亚采取军事行动

* 澳洲第二季经济增长，连续22年增长

* 中国服务业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位 印度服务业PMI则创2009年以来最低。(完)

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(编译 张若琪 审校 高琦)
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