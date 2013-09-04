韩国股市：扳回多数跌幅近收平，基本面坚稳抵销叙利亚疑虑和获利了结

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔9月4日 - 韩国股市周三扳回稍早多数跌幅，收盘近持平，因市场基本面坚稳，抵销了美国可能对叙利亚采取军事行动的疑虑及投资人一些获利了结的压力。
综合股价指数 收盘微跌0.04%，报1,933.03点，自盘中稍早低点1,921.93反弹。
外资周三早盘虽卖超58亿韩元，但之后转卖为买，全日累计买超164亿韩元，为连续第九个交易日买超。
三星电子 扳回早盘1%的跌幅，今日小幅收高0.2%；三星重工业 和现代尾浦造船 分别上涨2.9%和1.8%。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。