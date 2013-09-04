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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 14:27 BJT

韩国股市：扳回多数跌幅近收平，基本面坚稳抵销叙利亚疑虑和获利了结

路透首尔9月4日 - 韩国股市周三扳回稍早多数跌幅，收盘近持平，因市场基本面坚稳，抵销了美国可能对叙利亚采取军事行动的疑虑及投资人一些获利了结的压力。

综合股价指数 收盘微跌0.04%，报1,933.03点，自盘中稍早低点1,921.93反弹。

外资周三早盘虽卖超58亿韩元，但之后转卖为买，全日累计买超164亿韩元，为连续第九个交易日买超。

三星电子 扳回早盘1%的跌幅，今日小幅收高0.2%；三星重工业 和现代尾浦造船 分别上涨2.9%和1.8%。(完)
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