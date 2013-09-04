《Campbell专栏》论美国战略石油储备的无效性

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

记者 Robert Campbell；编译 王洋/戴素萍

路透纽约9月4日 - 国际油市正面临2011年利比亚内战以来最严重的供给干扰，但距离当时才过了短短两年，西方国家因应危机的能力已进一步减弱。

全球多处的内战抗争，估计至少每日削减了300万桶的原油产出。

长久以来，美国的战略石油储备一直是西方经济体抵御石油危机的屏障，但是它的作用与美国作为全球主要原油进口和消费国的地位息息相关。

中国和其它新兴经济体在国际原油市场的崛起，已遮蔽美国身为最大消费国的光环。尽管美国可能还是最大的消费国，但随着北美在石油方面越来越能自给自足，美国势将让出最重要石油消费国的头衔。

北美原油产出增加、出口设施有限以及法规限制，共同削弱了战略石油储备的有效性，即便北美油市与全球石油贸易仍旧挂钩，确保它不会完全不受全球油价波动的影响。

当前的形势点出问题所在。欧洲油市在争抢轻质原油以便替代利比亚和西非供给，而伊拉克由于必要的港口扩建施工，将削减本月出口。除了上述三个实际的原油供给扰乱因素之外，还有叙利亚内战升高的可能性。

结果便是推动亚洲和欧洲市场争抢原油，导致布兰特和迪拜原油跨月价差进入深度逆价差区间，因为炼厂争相购买即期供给，即便季节性维护可能会削减原油消费量。

另一方面，北美原油市场则面临路易斯安那获得新供给，以及库欣将有供应抵达的前景。

想像一下，在这种情况下，释放美国战略石油储备会造成什么效果。美国国内油价将进一步被压低。但北美原油供给突然增加的冲击，要许多年才能被全球其他油市消耗掉，因北美地区的外国原油进口需求将巨幅减少。

**一点也没影响？**

的确可以这么说，美国一些炼厂或许真的对释放战略石油储备不屑一顾。美湾(墨西哥湾)沿岸的炼厂已经饱受轻质原油“过多”的问题，根本不想要更多这类原油；况且，非美国船只不得进行沿岸贸易的船运禁令若无取消，最后还是不可能将这些原油运往东岸和西岸的炼厂。

已有证据显示，某些国外原油的进口，尤其是重质混合原油，无法轻易被挤出美国油市，因为炼厂需要重质原料得到最大的炼油效益。

雪上加霜的是，美国释出战略石油储备打压了美国原油价格，但对全球油品价格却几无帮助，这事实上等同于美国政府补贴美国原油炼厂，但美国消费者却几乎没有半点好处。

如果算是好处的话，就是油市已经开始反映美国释出战略石油储备的可能性。自从美国武力介入叙利亚局势的可能性升高以来，虽然北美整体供应形势没有变化，但美国西德州中质油较布兰特原油的贴水已加速扩大。

那市场该怎么办？抵御高油价的因素仍存。欧洲国家保留战略库存，主要是油品库存；沙特(沙乌地)阿拉伯则持续增产以期能控制油价。

走运的话，未来几周干扰供应的因素应该会缓和下来。例如，伊拉克的港口扩建工程完成，应该能够提高原油出口，这将有助于亚洲市场。美国对叙利亚的干涉应该也有限，有助于让冲突得到控制。

但其他地方的情况看来就没那么好。利比亚如果想要恢复为石油生产国，要解决政治上的问题。尼日利亚(奈及利亚)也一样。但这两个国家看来短期内都不可能有解决办法。

最近的石油供应受阻，肯定会让人想到印度和中国之类的进口大户如何确保自家的供应无虞，并让这些国家进一步投资于战略储备。而在西方国家，迫切需要的是政策评估。

欧洲需要找出当发生危机时，能迅速有效评估美国原油储备的办法。同时，美国已经不需要那么多的原油储备来因应进口骤减的风险。

显而易见的解决办法是美国把部分战略原油储备送往欧洲，直接送过去或者调整自家设备，在必要时迅速输送原油至欧洲。