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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 14:27 BJT

澳洲股市：受叙利亚因素影响收低，但黄金股帮助抑制大盘跌幅

路透悉尼9月4日 - 澳洲股市周三下跌0.7%，跌落三个半月高位，因美国益发接近对叙利亚采取军事行动，但金价上涨帮助抑制澳股跌幅。

指标S&P/ASX 200指数 下跌35点，收报5,161.6点。

该指数周二上涨0.2%，创下5月20日以后最高收位。(完)
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