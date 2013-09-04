《全球金融分析》冷静的夏日市况或已为9月风暴解除引信

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
以资产经理人来说，很少有人对市况可能出现大震荡持有疑虑--只是出现这种风险的可能性并不高。
如果美联储的政策符合目前预期，那么就很难找到震撼市场的因素。美国债务上限尽管口水战四溅，但大多会在最后一刻获得解决。而欧元区虽想必还有其他问题，但整个大前景并未改变。虽然围绕叙利亚危机的区域冲突可能引发市场重新思考，但现在看来最多是美国领衔对叙利亚实施有限攻击。
此外，只要西方国家经通胀调整过的短期利率持续为负利率，而且经济普遍持续成长的话，那么基金经理人手中增加的现金持仓本质上就不稳定。曾经是“避险”的主权债在这种节骨眼就很难成再说是安全避风港。
“当利率在纪录低位时，持有高配比的现金部位就很容易受影响，”Psigma Investment Management执行长Tom Becket说。
“我们将在未来数月积极寻求运用现金的好机会。”他说，并表示基金考虑增加新兴市场资产及欧洲证券。
尽管传统上9月是股市在一年中表现最糟的月份，但在过去85年当中，每年最后三个月中每个月的平均报酬率都是正值。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。