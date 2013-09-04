《全球金融分析》冷静的夏日市况或已为9月风暴解除引信

以资产经理人来说，很少有人对市况可能出现大震荡持有疑虑--只是出现这种风险的可能性并不高。

如果美联储的政策符合目前预期，那么就很难找到震撼市场的因素。美国债务上限尽管口水战四溅，但大多会在最后一刻获得解决。而欧元区虽想必还有其他问题，但整个大前景并未改变。虽然围绕叙利亚危机的区域冲突可能引发市场重新思考，但现在看来最多是美国领衔对叙利亚实施有限攻击。

此外，只要西方国家经通胀调整过的短期利率持续为负利率，而且经济普遍持续成长的话，那么基金经理人手中增加的现金持仓本质上就不稳定。曾经是“避险”的主权债在这种节骨眼就很难成再说是安全避风港。

“当利率在纪录低位时，持有高配比的现金部位就很容易受影响，”Psigma Investment Management执行长Tom Becket说。

“我们将在未来数月积极寻求运用现金的好机会。”他说，并表示基金考虑增加新兴市场资产及欧洲证券。