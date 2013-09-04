版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:00 BJT

更正-日本股市：日经指数创四周新高，股票回购计划提振佳能上扬

(因英文原文有误，标题和内文第一段应为“四周新高”，非“三周新高”，第二段应为“8月6日以来最高收盘位”，非“8月14日以来”)

路透东京9月4日 - 日本股市日经指数周三小涨至四周新高，受助于股指期货引领的买盘，为连续第三日录得涨幅。

日经指数 收高0.5%至14,053.87点，创8月6日以来最高收盘位。该指数今年至今大涨35%，但目前较5月高位下跌12%。

东证股价指数 上扬0.6%至1,156.30点，交投相对清淡，有22.7亿股换手。

地产及金融等内需敏感类股引领涨势。

权重股佳能 上涨3.8%，此前该公司宣布价值至多达500亿日圆(5.01亿美元)的股票回购计划。

不过，美国8月非农就业数据周五出炉前，大盘涨势受到谨慎情绪的抑制。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐