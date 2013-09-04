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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 15:27 BJT

中国期市：沪铜收低逼近五万二关口，市场静待中美重要数据出炉

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,020     -0.76      249,180 
         黄金(au)     1312     280.50      0.86      130,680 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,737     -0.72    1,490,822 
         橡胶 (ru)    1401     20,690     -1.52      183,088 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,609     -0.91    1,695,862 
         豆油 (y)     1401      7,188     -1.24      672,008 
         焦炭 (j)     1401      1,609     -0.56      259,760 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,038      0.46      693,398 
         棉花 (cf)    1405     18,685     -0.27       35,606 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,342.6     -0.24       75,542 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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