英国金融：银行开始为不当销售利率互换产品支付赔偿金--监管机构

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透伦敦9月4日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)表示，银行已经开始为不当销售利率互换产品支付赔偿金，且支付的金额未来几个月预计会迅速增加。
这些产品被设计用于帮助小企业对冲利率上升，但当利率下降时，企业就必需支付高额费用，通常会达到数万英镑计。企业要摆脱这些交易也将面临罚金，多数企业称其之前未被告知相关情况。
FCA周三在一份声明中称，截至8月10日，企业收到的赔偿金总计达到50万英镑。
FCA表示，未来几个月赔偿金数额预计将很快增加；目前已有2,010份赔偿要约发送给客户，很快还将有1,700份要约发出。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。