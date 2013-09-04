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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 14:59 BJT

英国金融：银行开始为不当销售利率互换产品支付赔偿金--监管机构

路透伦敦9月4日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)表示，银行已经开始为不当销售利率互换产品支付赔偿金，且支付的金额未来几个月预计会迅速增加。

这些产品被设计用于帮助小企业对冲利率上升，但当利率下降时，企业就必需支付高额费用，通常会达到数万英镑计。企业要摆脱这些交易也将面临罚金，多数企业称其之前未被告知相关情况。

FCA周三在一份声明中称，截至8月10日，企业收到的赔偿金总计达到50万英镑。

FCA表示，未来几个月赔偿金数额预计将很快增加；目前已有2,010份赔偿要约发送给客户，很快还将有1,700份要约发出。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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