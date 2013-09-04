日本经济：慈善基金会认为首相政策刺激经济的效果将有限--调查

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
上周公布的数据显示，日本7月核心消费者物价指数(CPI)上升0.7%，表面上符合日本央行政策目标，不过是次的升幅多是缘于能源价格上涨，而非内需强劲拉动。
在是次调查中，49%的基金预期日本将加大刺激政策，因安倍政策对经济的提振程度未能一如目标，有21%的基金称日本经济处于持续复苏轨道。
有小部分投资者认为，因对日本糟糕的财政状况的担忧日益加剧，恐出现滞胀，重返通缩以及全盘抛售日本资产的情形。日本债务是经济规模的两倍以上。
是次调查中，有约一半的受访者持有10亿日圆以上的资产，有七家的资产超过500亿日圆。(完)
(编译 隋芬/孙茉莉; 审校 石冠兰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。