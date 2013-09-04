日本经济：慈善基金会认为首相政策刺激经济的效果将有限--调查

上周公布的数据显示，日本7月核心消费者物价指数(CPI)上升0.7%，表面上符合日本央行政策目标，不过是次的升幅多是缘于能源价格上涨，而非内需强劲拉动。

在是次调查中，49%的基金预期日本将加大刺激政策，因安倍政策对经济的提振程度未能一如目标，有21%的基金称日本经济处于持续复苏轨道。

有小部分投资者认为，因对日本糟糕的财政状况的担忧日益加剧，恐出现滞胀，重返通缩以及全盘抛售日本资产的情形。日本债务是经济规模的两倍以上。

是次调查中，有约一半的受访者持有10亿日圆以上的资产，有七家的资产超过500亿日圆。(完)