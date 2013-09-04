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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 20:50 BJT

表格：加拿大7月贸易逆差扩大至9.31亿加元，远高于预期

路透9月4日 - 加拿大统计局周三公布，加拿大7月贸易逆差为9.31亿加元，规模超出预期，因出口缩减且进口增加。

7月出口较前月下降0.6%，因飞机和未加工贵金属出口量减少；而进口增长0.6%，主要受化工产品带动。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

7月 6月(修正值) 变动百分比(%) 6月(前值)

贸易收支 -0.931 -0.460 -- -0.469

出口 39.215 39.448 -0.6 39.573

进口 40.146 39.907 +0.6 40.043

路透调查的分析师平均预估加拿大7月贸易逆差为3.5亿加元。(完)

(编译 王兴亚；审校 田建华)
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