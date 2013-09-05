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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 08:42 BJT

台湾数据：8月消费者物价指数年减0.79%，逾三年首见负成长

路透台北9月5日 - 台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退2.85%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

8月 7月

CPI（较上年同期） -0.79 +0.06r

路透调查（较上年同期） -0.30 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.02 +0.03

核心CPI（较上年同期） +0.48 +0.50r

WPI（较上年同期） -2.85 -2.24r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)

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