路透基点：中海油20亿美元贷款案参与银行名单进入最后阶段--RLPC

路透澳洲9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中海油一笔20亿美元贷款的参与银行名单进入最后阶段，这笔贷款分为一年期及五年期两部分，将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目，目前由BG Group Plc开发这个项目。

消息人士之一表示，由于穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+，五年期部分的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到150个基点。

亚洲银行业者的反应热烈，像是与中海油有全球性往来关系的中资及日系银行。中海油在香港向多家重要往来银行启动融资程序，但要求银行将这笔资产列于澳洲。

中海油5月时与英国油气集团BG Group签订一项19.3亿美元的约束性协议，取得QCLNG的40%权益。协议包括一项20年供应合约，BG Group表示，这将使公司成为中国最大液化天然气供应商。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)