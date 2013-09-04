路透基点：中海油20亿美元贷款案参与银行名单进入最后阶段--RLPC

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透澳洲9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中海油一笔20亿美元贷款的参与银行名单进入最后阶段，这笔贷款分为一年期及五年期两部分，将用于投资昆士兰Curtis液化天然气(QCLNG)项目，目前由BG Group Plc开发这个项目。
消息人士之一表示，由于穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+，五年期部分的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到150个基点。
亚洲银行业者的反应热烈，像是与中海油有全球性往来关系的中资及日系银行。中海油在香港向多家重要往来银行启动融资程序，但要求银行将这笔资产列于澳洲。
中海油5月时与英国油气集团BG Group签订一项19.3亿美元的约束性协议，取得QCLNG的40%权益。协议包括一项20年供应合约，BG Group表示，这将使公司成为中国最大液化天然气供应商。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。