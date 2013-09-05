表格：外资及陆资在台股买超97.51亿台币，连七日买超387.77亿台币

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透台北9月5日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超97.51亿台币，连七日买超共计387.77亿台币。
三大法人今日合计买超113.78亿台币，上交易日修正后为买超44.46亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/5 +97.51 +16.65 -0.39 +113.78
9/4 +47.19 +1.43r -4.17r +44.46r
9/3 +76.97 +3.64r -6.24r +74.37r
9/2 +40.71 +1.50r -0.31r +41.90r
本月累计 +262.38 +23.23 -11.10 +274.50
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 杨淑祯)
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