西班牙数据：8月服务业录得两年来的首度增长-PMI调查

西班牙8月服务业采购经理人指数(PMI)由7月的48.5升至50.4，为2011年6月以来首次站上50。50为增长和萎缩的荣枯分水岭。

Markit分析师Andrew Harker说：“在本周稍早PMI数据显示制造业产出恢复至成长后，此次服务业活动的上升强化了对于西班牙将在今年第三季摆脱技术性衰退的观点。”