西班牙数据：8月服务业录得两年来的首度增长-PMI调查

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
西班牙8月服务业采购经理人指数(PMI)由7月的48.5升至50.4，为2011年6月以来首次站上50。50为增长和萎缩的荣枯分水岭。
Markit分析师Andrew Harker说：“在本周稍早PMI数据显示制造业产出恢复至成长后，此次服务业活动的上升强化了对于西班牙将在今年第三季摆脱技术性衰退的观点。”
周一的调查显示，西班牙8月制造业录得2011年4月来的首度成长。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。