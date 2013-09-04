主要国家经济指标预测--9月5日****

路透9月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
9月5日(四)
GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
间
-- 日本央行利率决议 -- -- 0.10%
-- 美国ICSC连锁店销售 8月 -- +4.4%
0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 7月 顺差0 顺差6.02
整体进口(较前月) -- -2.0%
整体出口(较前月) -- -1.0%
0530 法国失业率 第二季 -- 10.80%
1000 德国工业订单 7月 -1.0% +3.8%
1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 9月 3,750 3,750
英国央行利率决议 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 0.50% 0.50%
1215 美国ADP民间就业岗位(万) 8月 增加18.0 增加20.0
1230 美国劳动生产率 第二季修正值 +1.5% +0.9%
美国单位劳工成本 +0.8% +1.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月31日当 33.0 33.1
周
初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.13
续请失业金人数(万人) 8月24日当 298.0 298.9
周
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.0 56.0
美国ISM非制造业企业活动分项指数 57.0 60.4
美国ISM非制造业就业分项指数 -- 53.2
美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 57.7
美国ISM非制造业物价分项指数 -- 60.1
1400 美国工厂订单 7月 -3.3% +1.5%
美国耐久财订单 7月修正值 -- -7.3%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -6.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.3%
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,387
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
9月4日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 ＋0.6% +0.6%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.7% +0.2%
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 8月 48.8 49.4
0748 法国Markit服务业PMI 8月 48.9 47.7
Markit综合PMI 48.8 --
0753 德国Markit服务业PMI 8月 52.8 52.4
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 50.7 51.0
Markit综合PMI 51.5 51.7
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 60.5 59.0
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -0.5% -0.7%
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) -1.3% -0.4%
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,610 1,580
1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 445.0 --
美国再融资指数 1,916.3 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -0.6% --
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差391.5 逆差387
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差9.31 逆差3.5
加拿大出口(亿加元) 392.15 398.0
加拿大进口(亿加元) 401.46 401.1
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 +4.7% --
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +1.1% --
韩国GDP(较上年同期) +2.3% --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超5,309 --
外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,750 --
(完)