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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--9月5日****

路透9月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 
    
 9月5日(四)
 GMT时   经济指标/活动                                 公布时段      预估值           前值
 间                                                                          
 --      日本央行利率决议                                    --          --          0.10%
 --      美国ICSC连锁店销售                                 8月          --          +4.4%
 0130    澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                     7月       顺差0       顺差6.02
            整体进口(较前月)                                             --          -2.0%
            整体出口(较前月)                                             --          -1.0%
 0530     法国失业率                                     第二季          --         10.80%
 1000     德国工业订单                                      7月       -1.0%          +3.8%
                                                                             
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                      9月       3,750          3,750
                                                                             
          英国央行利率决议                                            0.50%          0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                  9月       0.50%          0.50%
                                                                             
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                           8月    增加18.0       增加20.0
 1230     美国劳动生产率                           第二季修正值       +1.5%          +0.9%
          美国单位劳工成本                                            +0.8%          +1.4%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                8月31日当        33.0           33.1
                                                             周              
             初请失业金人数四周均值(万人)                                --          33.13
             续请失业金人数(万人)                     8月24日当       298.0          298.9
                                                             周              
 1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 8月        55.0           56.0
          美国ISM非制造业企业活动分项指数                              57.0           60.4
          美国ISM非制造业就业分项指数                                    --           53.2
          美国ISM非制造业新订单分项指数                                  --           57.7
          美国ISM非制造业物价分项指数                                    --           60.1
 1400     美国工厂订单                                      7月       -3.3%          +1.5%
          美国耐久财订单                              7月修正值          --          -7.3%
              扣除运输的耐久财订单                                       --          -0.6%
              扣除国防的耐久财订单                                       --          -6.7%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                 --          -3.3%
 2350     日本外汇储备(亿美元)                              8月          --         12,387
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月4日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段         现值         预估值
 0130     澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季       ＋0.6%          +0.6%
                            (较上年同期)                              +2.6%          +2.5%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月        +0.7%          +0.2%
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI                      8月         48.8           49.4
                                                                             
 0748     法国Markit服务业PMI                              8月         48.9           47.7
                                                                             
             Markit综合PMI                                             48.8             --
 0753     德国Markit服务业PMI                              8月         52.8           52.4
                                                                             
 0758     欧元区Markit服务业PMI                            8月         50.7           51.0
                                                                             
               Markit综合PMI                                           51.5           51.7
                                                                             
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                         8月         60.5           59.0
                                                                             
 0900     欧元区GDP(较前季)                       第二季修正值        +0.3%          +0.3%
                                                                             
             (较上年同期)                                             -0.5%          -0.7%
 0900     欧元区零售销售(较前月)                           7月        +0.1%          +0.4%
                                                                             
                  (较上年同期)                                        -1.3%          -0.4%
 --       美国整体汽车销售年率(万辆)                       8月        1,610          1,580
 1100     美国抵押贷款市场指数                     8月30日当周        445.0             --
          美国再融资指数                                            1,916.3             --
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          8月31日当周        -0.6%             --
 1230     美国国际贸易收支(亿美元)                         7月    逆差391.5        逆差387
 1230     加拿大贸易收支(亿加元)                           7月     逆差9.31        逆差3.5
          加拿大出口(亿加元)                                         392.15          398.0
          加拿大进口(亿加元)                                         401.46          401.1
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        8月31日当周        +4.7%             --
 1400     加拿大央行利率决定                                --        1.00%          1.00%
 2300     韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值        +1.1%             --
          韩国GDP(较上年同期)                                         +2.3%             --
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周    卖超5,309             --
                                                                             
          外资投资日本股票(亿日圆)                                卖超1,750             --
 
(完)
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