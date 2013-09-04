版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 15:32 BJT

韩国债市：公债小跌，美联储政策前景施压

路透首尔9月4日 - 韩国公债周三在国内市场小幅走低，受累于美国市场隔夜疲弱表现，目前投资者愈加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将开始缩减购债规模。

指标10年期公债收益率(殖利率) 升3个基点，三年期公债9月期货 收低0.04点，至105.73。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.73 105.77

10年期公债收益率 3.63% 3.60%

五年期公债收益率 3.24% 3.22%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 王兴亚；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐