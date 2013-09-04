《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月4日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港9月4日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.1193人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 美元) 价 仪电电子 4.28 0.401 1.74 市北高新 9.57 0.593 2.64 大众交通 6.8 0.675 1.65 永生投资 15.89 1.183 2.20 老凤祥 20.58 2.294 1.47 S中纺机 18.45 0.725 4.16 鼎立股份 13.28 0.682 3.18 氯碱化工 7.15 0.476 2.45 双钱股份 9.92 0.706 2.30 海立股份 6.78 0.563 1.97 浦东金桥 14.32 1.121 2.09 外高桥 19.77 1.466 2.20 ST联华 15.4 1.08 2.33 锦江投资 12.87 0.878 2.40 中路股份 13.7 0.807 2.77 金山开发 11.91 0.539 3.61 海欣股份 7.61 0.529 2.35 耀皮玻璃 6.05 0.507 1.95 大江股份 5.27 0.327 2.63 上柴股份 13.23 0.769 2.81 丹化科技 8.07 0.601 2.19 上海三毛 9.12 0.801 1.86 友谊股份 8.01 1.121 1.17 上工申贝 7.35 0.497 2.42 上海机电 11.9 1.186 1.64 宝信软件 26.35 1.698 2.54 上海物贸 14.7 0.73 3.29 自仪股份 6.59 0.583 1.85 上海普天 10.24 0.609 2.75 陆家嘴 18.78 1.571 1.95 华新水泥 13.06 1.371 1.56 锦江股份 14.11 1.394 1.65 鄂尔多斯 7 0.816 1.40 华电能源 2.51 0.297 1.38 SST天海 5.35 0.308 2.84 大名城 6.16 0.44 2.29 东方通信 6.28 0.506 2.03 黄山旅游 11.12 1.237 1.47 开开实业 10.15 0.723 2.29 海南航空 2.01 0.387 0.85 ST轻骑 3.74 0.298 2.05 振华重工 3.32 0.388 1.40 锦州港 4.11 0.39 1.72 九龙山 2.75 0.3 1.50 凌云股份 6.43 0.602 1.75 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。