台湾债市：10年期公债殖利率连两日收高，反应美债殖利率续扬及短多出场

* 美国经济数据向好，美债殖利率周二续扬 * 10年期公债殖利率连两日微幅收高 * 10年券102/10殖利率明预估区间在1.72-1.77% 路透台北9月4日 - 台湾债市10年期公债102/10 周三发行前交易(when-iss ued)殖利率连两日收高，交易商指出，美国最新经济数据表现强劲，致美国指标10年期公债 殖利率周二收扬，并牵动今日10年期主流券殖利率偏空整理，明日殖利率料区间高档震荡。 交易员表示，近期美国债市变数颇多，包括美联储周三稍后公布褐皮书、周五公布美国 非农就业数据，使得台债追价意愿薄弱、成交量萎缩，尾盘更有短多提前出场，令10年券10 2/10殖利率收在日高，短线挑战前波盘中高位1.754%的气氛浓厚。 “只差临门一脚，当然会去测一下前高!”一位银行交易员说。 上述银行交易员表示，随着美债殖利率弹升，台债殖利率也顺势往上攻，加以273天期 国库券得标利率落在预期区间高位，且不足额发行，且台股尾盘跌幅收敛至平盘附近，表现 还算强，令102/10明日可能测试发行前交易首日8月29日所创的盘中高位1.754%， 目前市场普遍预估，明日102/10殖利率主要区间落在1.72-1.77%。交易员认为，只要美 债殖利率居高不下，台债殖利率也将持续高档震荡，底部区间逐步垫高。 美国公债价格周二下滑，因美国经济数据强于预期，且美国总统奥巴马要寻求国会支持 对叙利亚动武，令实质行动将被推迟，促使投资人沽出美国公债。美国指标10年期公债US1 0YT=RR价格跌22/32，收益率由上周五的2.79%升至2.87%。 美国供应管理协会(ISM)公布8月制造业指数为55.7，为26个月高位，预估为54.0；7月 为55.4。 另外商务部公布7月建筑支出上升0.6%，至9,008亿美元，为2009 年6月来最高，预估为增长0.3%。6月经修正后为持平，前值为下跌0.6%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 +0.50 1.1350 1.1300-1.1400 9 10 102/10 +1.22 1.7498 1.7345-1.7498 108 台湾加权指数 今日微幅收低0.06%，报8,083.44点。有银行交易员表示，今日台 股开低走高至平盘作收，吸引短多选择先行出场，10年期公债102/10才会收在日高。 “台股最近还蛮强的，跌也跌不下去!”一位证券交易员称。 此外，有外银交易员提及，10年期公债102/10发行前交易空单增加速度缓慢，比较不容 易轧空。截至周二，10年期公债102/10发行前交易空单约43.5亿台币。 本周余日全球重要数据及事件仍有： 周三 欧元区第二季GDP修正值、美国及加拿大7月贸易收支、美联储公布褐皮书。 周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 周五 美国8月非农就业报告。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成 交 5 102/2 1.1350 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)