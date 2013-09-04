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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 15:46 BJT

表格：外资在韩国股市买超165亿韩元，连续九日买超

路透首尔9月4日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超165亿韩元，连续九个交易日买超，期间累计买超金额18,551亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月 4日 16.5 68.6 -74.9

9月 3日 230.2 46.1 -289.5

9月 2日 81.5 43.2 -129.1

8月30日 509.3 -55.0 -438.6

8月29日 467.0 62.2 -514.7

8月28日 133.6 73.6 -189.7

8月27日 110.6 56.0 -170.8

8月26日 186.4 38.7 -200.8

8月23日 120.0 -57.4 -54.3

8月22日 -96.3 51.2 46.5

8月21日 -139.6 81.4 70.9

8月20日 299.3 -296.9 2.9

8月19日 127.5 -196.5 65.9

8月16日 220.0 -9.5 -194.5

8月14日 358.1 -30.8 -323.4

8月13日 173.8 141.6 -311.0

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本月以来 328.2 157.9 -493.5

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今年以来 -6,716.2 9,270.8 -1,880.5

--------------------------------------------- (完)
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