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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 15:56 BJT

亚洲橡胶:TOCOM期胶下滑，近期价格走升后引发获利了结

“过去几天大涨之后，引发今日的获利了结，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说。

该合约触及盘中高点时，本周涨幅达将近7.5%。

上海期交所交易最活络的橡胶合约1月期约 下跌1.5%，收报每吨20,690元人民币，这也给东京期胶构成压力。

日本橡胶贸易协会周三最新公布的数据显示，8月31日止的10日内，日本生胶库存为5,244吨，降至2010年8月31日以来最低位。

新加坡商品交易所近月期胶10月合约 最新报每公斤249.5美分，或下跌0.1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 石冠兰/李婷仪/张若琪)
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