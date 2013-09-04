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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                                最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                            
 欧元/美元                        1.3168    1.3169     -0.01     -0.20    1.3194
 美元/日圆                         99.56     99.56     +0.00    +14.78     86.74
 欧元/日圆                        131.10    131.11     -0.01    +14.54    114.46
 美元/瑞郎                        0.9367    0.9365     +0.02     +2.32    0.9155
 英镑/美元                        1.5578    1.5557     +0.13     -4.14    1.6251
 美元/加元                        1.0528    1.0531     -0.03     +6.12    0.9921
 澳元/美元                        0.9125    0.9059     +0.73    -12.20    1.0393
 新西兰元/美元                    0.7850    0.7799     +0.65     -5.23    0.8283
 澳元/日圆                        90.850    90.190     +0.73     +0.80    90.130
 新西兰元/日圆                    78.150    77.650     +0.64    -44.50   140.820
 英镑/日圆                        155.11    154.90     +0.14    +10.15    140.82
 澳元/新西兰元                    1.1615    1.1610     +0.04     -7.38    1.2540
                                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 王洋)
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