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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 15:55 BJT

台湾个股：宏达电8月营收131.68亿台币，年衰退45.18%

路透台北9月4日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周三公布8月营收为131.68亿台币，较上年同期的240.19亿台币，大幅衰退45.18%。

宏达电今日收低6.78%，报137.5台币；加权股价指数 则微收低0.06%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年；审校 曾祥进)
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