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市场报道 | 2013年 9月 4日 星期三 16:03 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数处在七个半月高位，关注服务业PMI

欧元兑英镑 日内下跌至0.8458英镑，距离周二所及的三个半月0.8446不远，此前调查显示英国8月建筑业活动增长创近六年最快步伐。

市场预期欧洲央行可能发表言论，打压升高的短期市场利率，并誓言维持宽松政策更长时间，这亦令欧元承压。欧洲央行将于周四召开利率会议。

8月服务业PMI将于0828 GMT公布，预估值为59，低于前月的60.2，但仍处于成长区间，而且在发达经济体之中居前。

“如果结果高于预期，那么英镑可能再度上探1.5700美元，”CMC Markets分析师Michael Hewson表示。

英镑兑美元 小幅走高，报1.5570美元。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 报82.1，为1月中以来最高。(完)

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