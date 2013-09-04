欧洲汇市：英镑贸易加权指数处在七个半月高位，关注服务业PMI

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
欧元兑英镑 日内下跌至0.8458英镑，距离周二所及的三个半月0.8446不远，此前调查显示英国8月建筑业活动增长创近六年最快步伐。
市场预期欧洲央行可能发表言论，打压升高的短期市场利率，并誓言维持宽松政策更长时间，这亦令欧元承压。欧洲央行将于周四召开利率会议。
8月服务业PMI将于0828 GMT公布，预估值为59，低于前月的60.2，但仍处于成长区间，而且在发达经济体之中居前。
“如果结果高于预期，那么英镑可能再度上探1.5700美元，”CMC Markets分析师Michael Hewson表示。
英镑兑美元 小幅走高，报1.5570美元。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 报82.1，为1月中以来最高。(完)
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对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。