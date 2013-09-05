《焦点人物》救主还是灾星？艾洛普势必成为微软下任CEO热门人选

分析师称赞他在过去一年加速推出产品，做法是减少不必要的程序，并强化个别主管的职责。

他在7月接受访问时表示，诺基亚耗费了22个月时间开发N8手机，N8所运行的是现在已经弃用的Symbian操作系统，且是在艾洛普就任之后不久推出。而在Windows Phone系统手机方面，艾洛普将产品上市时间缩短至6-8个月。

艾洛普比微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)及其他美国高科技业高管更为低调，让许多芬兰人感到放心，同时艾洛普因为喜欢冰上曲棍球而与芬兰人有了共通点。

艾洛普每年天能够回复10-20封的客户电子邮件，让人印象深刻。

一名诺基亚的前员工表示，“他人很好。所有人都喜欢他。”这位要求不具名的人士曾与艾洛普密切合作。“他非常朴实，回复所有自己的电子邮件。他的沟通技巧很好，但偶尔也会做出夸张的事。”

艾洛普戏剧化的一面在他令人震惊的“燃烧平台”(Burning Platform)备忘录中一览无疑，这个备忘录是在他于2011年初宣布采用微软Windows Phone操作系统前不久寄送给员工，而这个举动无异于宣判Symbian死刑。

一名要求不具名的诺基亚前员工表示，“这是一份内部备忘录，但鉴于诺基亚的形势，艾洛普知道这份备忘录将流出。”

但在该公司之外，此举备受欢迎，被视为需要改变的诺基亚的翻身之作。

国际数据公司(IDC)分析师Francisco Jeronimo表示，“艾洛普改变了诺基亚的营运模式。他做得很好，他在执行策略及改变公司心态上手脚俐落。”

艾洛普于2008年加入微软，之前他担任Juniper Networks Inc 营运长而且声望卓着，而在这之前，他曾担任软件业者Adobe Systems Inc 的总裁。

“他有技术背景，了解工程，他是真的懂，”先前担任艾洛普在微软幕僚长的Paul Murphy表示。“我曾见过他和客户打交道，他应对棘手客户问题的能力非常出色。”

艾洛普较罕为人知的时期，就是他在1992-1998年间担任连锁餐厅业者Boston Chicken的首席资讯官(CIO)，而该公司在1998年诉请破产。

一名熟知内情人士表示，微软对诺基亚的收购，预料不会对寻找新任执行长的特别委员会造成影响，该消息人士强烈暗示艾洛普上任不是十拿九稳的事，但他承认艾洛普的确是一可能的人选。

“人们可能会提出他在诺基亚的表现，并说他失败了，但他真的处理一个很艰困的状况，”Jensen Investment Management的Walkush表示。“他展现出很高的领导能力和才能。”(完) (编译/审校 隋芬/李婷仪/张明钧/李春喜)