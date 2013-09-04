中国债市：短稳长升利率互换曲线延续陡峭化，季末资金面预期偏谨慎

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透上海9月4日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三仍延续近日短端稳长端涨的态势，曲线延续陡峭化，尽管资金面尚属宽裕，但目前已进入9月，市场对季末的资金预期仍偏谨慎，IRS短期难有下行动力。
交易员指出，现券市场在新债偏弱的拖累下难现回暖，这亦制约着IRS的表现，长端相对而言上行空间可能更大，曲线陡峭化的趋势或还将持续。
“五年的稍微有1－2个(基)点的上涨，这几天每天都差不多是这样，买的力量强一些。”上海一银行交易员称。
他并谈到，尽管回购利率近期震荡走低，但季末资金面的不确定性令市场预期难乐观，IRS近期维持偏陡峭化上行的概率较大，“感觉隔夜(回购利率)3%、七年3.5%已经是比较低的水平了，应该不会再低了。”
银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。
中国财政部周三招标续发行的三年固息国债，中标收益率略高于预期。交易员称，弱市下市场追求高收益心态较强，这种预期的一致性导致了新债结果走高，且首场投标倍数超过2倍，为近期较高水平。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1287/4.2327 4.0980/4.1760 4.1940/4.2760 4.3037/4.3900 4.3325/4.5625
上日 4.1492/4.2492 4.1017/4.1775 4.1700/4.2479 4.2829/4.3675 4.3067/4.5633
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变化 -0.0205/-0.0165 -0.0037/-0.0015 +0.0240/+0.0281 +0.0208/+0.0225 +0.0258/-0.00083
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说