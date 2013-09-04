版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:11 BJT

中国债市：短稳长升利率互换曲线延续陡峭化，季末资金面预期偏谨慎

路透上海9月4日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周三仍延续近日短端稳长端涨的态势，曲线延续陡峭化，尽管资金面尚属宽裕，但目前已进入9月，市场对季末的资金预期仍偏谨慎，IRS短期难有下行动力。

交易员指出，现券市场在新债偏弱的拖累下难现回暖，这亦制约着IRS的表现，长端相对而言上行空间可能更大，曲线陡峭化的趋势或还将持续。

“五年的稍微有1－2个(基)点的上涨，这几天每天都差不多是这样，买的力量强一些。”上海一银行交易员称。

他并谈到，尽管回购利率近期震荡走低，但季末资金面的不确定性令市场预期难乐观，IRS近期维持偏陡峭化上行的概率较大，“感觉隔夜(回购利率)3%、七年3.5%已经是比较低的水平了，应该不会再低了。”

银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。

中国财政部周三招标续发行的三年固息国债，中标收益率略高于预期。交易员称，弱市下市场追求高收益心态较强，这种预期的一致性导致了新债结果走高，且首场投标倍数超过2倍，为近期较高水平。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

----------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.1287/4.2327 4.0980/4.1760 4.1940/4.2760 4.3037/4.3900 4.3325/4.5625

上日 4.1492/4.2492 4.1017/4.1775 4.1700/4.2479 4.2829/4.3675 4.3067/4.5633

----------------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.0205/-0.0165 -0.0037/-0.0015 +0.0240/+0.0281 +0.0208/+0.0225 +0.0258/-0.00083

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,088.66亿元，较7月的2,022.65亿元略增。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐