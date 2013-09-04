版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 16:48 BJT

台湾央行：共发行524.7亿台币存单，存单发行余额增1.7亿

路透台北9月4日 - 台湾央行周三公布，今日共发行524.7亿台币存单。若相较存单到期金额523亿，存单发行余额增1.7亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 408.7

91天期 0.93 89

182天期 1.05 27

央行上日共发行728亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,355.35亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为522亿台币，累计超额准备为4,757亿，加计前期1%的超额准备为6,132亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐