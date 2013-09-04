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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:27 BJT

日本个股：英国欺诈调查当局将起诉奥林巴斯假帐丑闻

路透东京9月4日 - 日本医疗设备商奥林巴斯 周三表示，英国重大欺诈案调查局(SFO)将以伪造帐务罪名起诉奥林巴斯及其英国事业Gyrus，近两年前奥林巴斯爆发的17亿美元假帐丑闻，将重新成为焦点。

奥林巴斯2011年被揭发隐匿大量亏损后，公司陷入亏损，股价大跌，但之后转亏为盈，索尼 今年投资500亿日圆(5亿美元)，成为其最大股东。

奥林巴斯周三表示，SFO将起诉奥林巴斯及Gyrus，因涉嫌在2009及2010财年伪造帐务，消息公布后，奥林巴斯股价跌幅最深达6.3%，之后缩减跌幅，终场收低2.9%，报2,798日圆。

奥林巴斯指出，这是SFO首次起诉一家公司欺诈，而非个人，由于缺乏前例，还不清楚过程需要多久时间，以及可能的罚款金额。奥林巴斯并表示，法院程序将从本月开始。

奥林巴斯一名发言人表示，公司目前仍在接受美国司法部调查。

奥林巴斯2008年以20亿美元买下英国医疗仪器商Gyrus。奥林巴斯所支付的并购顾问费用，相当于并购价格的三分之一，创全球最高纪录，但奥林巴斯之后对这项并购减记价值。(完)
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