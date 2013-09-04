修正-日本个股：丰田在美国、欧洲和日本召回36.9万辆汽车

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
(补齐第二段中遗漏的叙述)
路透东京9月4日 - 丰田汽车 正在全球范围内召回约20万辆混合动力的运动型多功能车(运动休旅车/SUV)，包括雷克萨斯RX400h，原因是这些车混合动力系统逆变器(变频器)有问题。
丰田汽车还表示，由于引擎组装过程存在问题，还另外召回约16.9万辆汽车，包括雷克萨斯GS350及IS350。
丰田发言人Shino Yamada表示，目前两起召回案中所涉及车辆尚未报告有事故或损伤。
由于混合动力系统逆变器问题，丰田在北美召回约14.1万辆汽车，在欧洲召回37,000辆，在日本召回15,000辆。
召回车辆涉及2005年3月至2011年6月期间生产的雷克萨斯SUV车RX400h ，以及在2005年2月至2007年5月生产的汉兰达(Highlander)SUV。
丰田在声明中称，混合动力系统中逆变器所用的晶体管，可能会受热损害，从而导致车辆停下。
另外，由于引擎组装过程的瑕疵，丰田召回2005年7月至2011年7月生产的雷克萨斯GS350，以及2005年8月至2011年6月间生产的雷克萨斯IS350，还有2010年6月至2011年7月间生产的雷克萨斯IS350C。
关于引擎组装的问题，丰田在北美召回约10.6万辆车，日本召回59,000辆。丰田同时在日本召回皇冠(Crown)及Mark X系列的特定车款。
丰田发言人拒绝对召回成本置评。(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说