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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:31 BJT

能源产业：意大利埃尼集团可能出售10%莫桑比克气田持股--报导

路透米兰9月4日 - 金融时报周三报导，意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 可能再出脱其在莫桑比克气田的10%股份。

报导引述该公司执行长Paolo Scaroni的话说，“如果有天然气买家有兴趣...我们准备再出脱10%股份。”

不过Scaroni说眼下并无计划降低其在富含天然气的Area 4的持股至50%以下。

今年稍早时，埃尼集团以42.1亿美元将其在莫桑比克海上天然气项目20%权益出售给中国石油天然气集团公司。

Scaroni先前曾表示，如果有合适的机会，该公司可能会再进一步降低在该项目的持股。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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