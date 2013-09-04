《独家新闻》IMF认为新兴经济体恐受美国货币政策趋紧影响

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透柏林9月4日 - 国际货币基金组织(IMF)为20国集团(G20)圣彼得堡会议准备的报告指出，以美国为首的发达经济体将益发成为推动全球成长的主力，新兴国家则因为美国货币政策趋紧而有放缓的危险。
路透取得IMF监督报告，IMF在报告中呼吁加强全球行动，振兴经济成长及强化风险管理，并警告某些下档风险已经变得更加明显。
新兴经济体被认为特别容易受到美国货币政策趋紧影响，IMF建议决策阶层应作好准备，应对金融不稳定性升高。
“决策官员应允许汇率反映基本面变动，但或许需要防范无序调节的风险，包括透过干预手段平抑过度剧烈波动。”IMF指出。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。