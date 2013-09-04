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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:43 BJT

台湾汇市：台币兑美元随韩元逆转收升，外资和出口商抛汇

* 午后台币随韩元趋升走强
    * 央行在29.740-29.780区间内干预买入美元
    * 明日区间先看29.75-29.85

    路透台北9月4日 - 台币兑美元 周三随着韩元走强而收升。交易员表示，早盘
韩元小贬引导台币趋弱，不过随后在韩元逆转走升下，外资和出口商抛汇，午后台币再冲破
29.8的关卡。
    
    汇银人士指出，台币走势与韩元亦步亦趋，而盘中见央行在29.740-29.780的价位入市
买入美元，买盘倒也还算温和，并没有太大力干预。   
    
    〞他(央行)还在捉哪个点来往上做，现在还没有到他的底限。〞一位公营银行交易员表
示。
    
    汇银人士也表示，上午外资偏向买美元，但午后因韩元由贬走升，午盘后来自外商银又
出现不小的美元卖压。至于出口商则是倾向在29.8以上的价位卖美元。
    
    他们也认为，若是台币跟着韩元走强，本波也不排除再升破29.7的价位，而由于央行在
29.74附近干预，预估明天台币的区间先看29.75-29.85。
    
    但成交量可能是一个问题。今日台北外汇中心的成交量仅有5.66亿美元，较上日的8.35
亿美元减少32.2%。部分交易员认为，若是成交量持续低迷，挂价不连续，将使升势轧然而
止。但也有交易员认为，若是台币汇价跟随着韩元而升，那么台币成交量多寡倒也无关紧要
。
     
    今日台币实质交易区间在29.75-29.83，先小贬后趋升。上日的主要成交区间约在29.71
-29.81。
    
    台股 周三收低0.06%，报8,083.44点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆
资在台股买超47.197亿台币，连六日买超共计290.26亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度也收
敛，美元/台币指标一个月期报在-0.085/-0.065，上日在-0.090/-0.075。尾盘时一个月期
远期外汇 报29.700/29.720左右，上日收在29.715。   
        
    本周全球重要数据及事件仍有：
    周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。
    周五 美国8月非农就业报告。           
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.885    29.920    29.755-29.939   29.930    5.66    8.35
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.870    29.890    29.753-29.900   29.900    3.45    4.77
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.085/-0.065       -0.090/-0.075
 美元/台币六个月期         -0.265/-0.225       -0.260/-0.230
 (完)
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