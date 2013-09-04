台湾汇市：台币兑美元随韩元逆转收升，外资和出口商抛汇

* 午后台币随韩元趋升走强 * 央行在29.740-29.780区间内干预买入美元 * 明日区间先看29.75-29.85 路透台北9月4日 - 台币兑美元 周三随着韩元走强而收升。交易员表示，早盘 韩元小贬引导台币趋弱，不过随后在韩元逆转走升下，外资和出口商抛汇，午后台币再冲破 29.8的关卡。 汇银人士指出，台币走势与韩元亦步亦趋，而盘中见央行在29.740-29.780的价位入市 买入美元，买盘倒也还算温和，并没有太大力干预。 〞他(央行)还在捉哪个点来往上做，现在还没有到他的底限。〞一位公营银行交易员表 示。 汇银人士也表示，上午外资偏向买美元，但午后因韩元由贬走升，午盘后来自外商银又 出现不小的美元卖压。至于出口商则是倾向在29.8以上的价位卖美元。 他们也认为，若是台币跟着韩元走强，本波也不排除再升破29.7的价位，而由于央行在 29.74附近干预，预估明天台币的区间先看29.75-29.85。 但成交量可能是一个问题。今日台北外汇中心的成交量仅有5.66亿美元，较上日的8.35 亿美元减少32.2%。部分交易员认为，若是成交量持续低迷，挂价不连续，将使升势轧然而 止。但也有交易员认为，若是台币汇价跟随着韩元而升，那么台币成交量多寡倒也无关紧要 。 今日台币实质交易区间在29.75-29.83，先小贬后趋升。上日的主要成交区间约在29.71 -29.81。 台股 周三收低0.06%，报8,083.44点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆 资在台股买超47.197亿台币，连六日买超共计290.26亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度也收 敛，美元/台币指标一个月期报在-0.085/-0.065，上日在-0.090/-0.075。尾盘时一个月期 远期外汇 报29.700/29.720左右，上日收在29.715。 本周全球重要数据及事件仍有： 周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。 周五 美国8月非农就业报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.885 29.920 29.755-29.939 29.930 5.66 8.35 元太外汇经纪公司 29.870 29.890 29.753-29.900 29.900 3.45 4.77 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.085/-0.065 -0.090/-0.075 美元/台币六个月期 -0.265/-0.225 -0.260/-0.230 (完)