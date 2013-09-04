《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月4日

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港9月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间16:14时,1港元=0.78881人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价 为0.96%,高于上交易日收盘的0.90%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价格 A/H股比 格(元) (港元) 价 工商银行 3.93 5.23 0.95 建设银行 4.29 5.85 0.93 中国银行 2.67 3.41 0.99 农业银行 2.48 3.50 0.90 招商银行 10.66 14.44 0.94 中信银行 3.71 3.94 1.19 交通银行 4.00 5.41 0.94 民生银行 9.34 8.80 1.35 中国人寿 13.97 20.20 0.88 中国平安 35.73 57.00 0.79 中国太保 17.34 27.65 0.80 中信证券 11.09 15.58 0.90 新华人寿 22.99 21.60 1.35 海通证券 11.50 11.54 1.26 华能国际 5.49 7.46 0.93 大唐发电 4.70 3.37 1.77 华电国际 3.15 3.05 1.31 中煤能源 5.32 4.83 1.40 中国神华 17.03 25.80 0.84 中国石油 7.92 8.48 1.18 兖州煤业 10.52 7.18 1.86 中国石化 4.47 5.97 0.95 上海石化 4.25 2.84 1.90 中海油服 17.73 19.82 1.13 仪征化纤 4.46 2.00 2.83 中国铝业 3.41 2.79 1.55 江西铜业 16.95 15.74 1.37 洛阳钼业 7.72 3.06 3.20 紫金矿业 2.68 1.98 1.72 马钢股份 1.75 2.23 0.99 鞍钢股份 3.21 5.34 0.76 重庆钢铁 2.80 1.10 3.23 海螺水泥 15.94 26.00 0.78 洛阳玻璃 5.34 1.46 4.64 北人股份 10.07 3.49 3.66 中联重科 5.64 6.53 1.09 金隅股份 5.22 5.31 1.25 中国国航 4.10 5.01 1.04 东方航空 2.73 2.34 1.48 南方航空 2.81 2.73 1.30 中国远洋 3.10 3.61 1.09 中海集运 2.21 2.08 1.35 中集集团 12.08 12.60 1.22 中海发展 4.21 4.06 1.31 宁沪高速 5.61 8.80 0.81 深高速 2.98 2.89 1.31 成渝高速 2.86 2.12 1.71 皖通高速 3.72 4.11 1.15 广深铁路 2.71 3.94 0.87 中国南车 4.03 5.75 0.89 中国交建 4.05 6.21 0.83 中国铁建 4.92 8.11 0.77 中国中铁 2.73 4.29 0.81 长城汽车 46.25 40.60 1.44 比亚迪 33.29 28.85 1.46 广汽集团 8.70 8.37 1.32 青岛啤酒 41.51 59.80 0.88 广州药业 34.11 30.00 1.44 新华制药 4.65 2.03 2.90 海信科龙 8.43 5.60 1.91 南京熊猫 7.44 3.16 2.98 晨鸣纸业 4.40 3.05 1.83 上海医药 11.29 14.40 0.99 中兴通讯 16.81 15.14 1.41 东方电气 10.92 10.82 1.28 潍柴动力 19.47 30.95 0.80 东北电气 2.47 0.96 3.26 广船国际 10.68 7.02 1.93 经纬纺机 9.98 5.59 2.26 昆明机床 5.03 1.90 3.36 一拖股份 8.12 5.03 2.05 北辰实业 3.04 1.80 2.14 创业环保 8.13 2.85 3.62 中国中冶 1.74 1.48 1.49 金风科技 6.17 5.26 1.49 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说