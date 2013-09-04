《中国新债预测》进出口行两期新债结果或高于二级，因供给偏多及疲弱市况

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
* 招标品种：进出口行一年和三年期固息债
* 招标时间：周四(5日)10:00-11:00
* 招标金额：一年期至多100亿元/三年期至多80亿元
* 预测区间：4.49%-4.62%； 4.58%-4.71%
* 预测均值：4.54%； 4.66%；
* 受访人数: 8位(银行、券商）
路透上海9月4日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息金融债，期限一年和三年。路透调查显示，本周新债大量发行是制约一级市场的主因，且二级市场走势偏弱，料明日两期口行新债中标利率或高于二级市场，预测均值落于4.54%及4.66%。
“现在真不好估计，这两天一级发行利率都高于普遍预期吧，市况不好啊，需求其实很弱，”华南一银行交易员称，本周现券一级市场供给偏多施压不小。
上海另一银行交易员认为，短期内资金面对一年期能否形成支撑仍存疑，不过由于一年期单一利率荷兰式招标，中标利率相对偏低还是有可能的，而三年期利率走高应该是大概率，“肯定会的,大家都会往高了投”。
中国银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期品种最新收益率分别报在4.4654%和4.5948%。二级市场上相近期限券种一年期 最新成交收益率在4.4700%，三年期 最新成交收益率在4.5930%
明日招标的两期债为进出口行今年第22期及23期金融债。其中一年期采用单一利率中标(荷兰)式招标，三年期采用多重利率中标(美国式)招标。
以下为具体条款：
第22期 第23期
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招标金额 至多100亿元 至多80亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标时间 均为9月5日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰)式 多重利率中标(美国式)
缴款日/起息日 9月9日 9月13日
发行期 9月5日-9月9日 9月5日-9月13日
上市日 9月11日 9月22日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05%
------------------------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说