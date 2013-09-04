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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 16:59 BJT

全球金市：现货金遭获利了结而走低，市场关注叙利亚情势发展

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1407.10 -4.94 -0.35 -15.97

现货银 23.85 -0.32 -1.32 -21.24

现货铂金 1527.49 -1.51 -0.10 -0.49

现货钯金 715.67 -0.33 -0.05 3.42

COMEX期金 1407.30 -4.70 -0.33 -16.02 27608

COMEX期银 23.92 -0.51 -2.08 -21.07 12608

汇率

欧元/美元 1.3172

美元/日圆 99.60

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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