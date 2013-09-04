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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 17:00 BJT

金属期市：铜价下跌，因叙利亚风险打击冒险意愿

“叙利亚问题拖得越久，就越损及信心，终将会累及铜价，”他说到，并补充道他预期目前铜价将介于7,000-7,500美元间波动。

0726GMT，LME三个月期铜 下滑0.55%至每吨7,205美元，上日收盘几近持平。

期铜自上周跌至三周低点7,081.50美元后，一直处于盘整格局，过去一个月多数时间均介于7,080-7,420美元之间交投。

上海期交所期铜主力12月合约 下滑0.76%，收报每吨52,090元人民币。

投资者目前亦拭目以待美国定于周五公布的就业报告，这对美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会于9月做出缩减购债措施的决定至关重要。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)
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