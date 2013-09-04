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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 17:17 BJT

新兴汇市：印度卢比在央行干预下反弹回升，带动亚洲汇市走扬

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 日圆                           99.51       99.58       +0.07      -12.78       86.79
 坡元                          1.2746      1.2787       +0.32       -4.13      1.2219
 台币                          29.885      29.920       +0.12       -2.51      29.136
 韩元                         1094.02     1097.90       +0.35       -2.14     1070.60
 泰铢                           32.18       32.07       -0.34       -4.88       30.61
 菲律宾披索                     44.34       44.48       +0.33       -7.41       41.05
 印尼卢比                    11100.00    11050.00       -0.45      -13.24     9630.00
 印度卢比                       67.25       67.63       +0.57      -18.22       54.99
 马币                          3.2810      3.2865       +0.17       -6.80      3.0580
 人民币                        6.1199      6.1206       +0.01       +1.80      6.2303
  (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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