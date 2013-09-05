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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 11:11 BJT

新债招标：中国进出口行一年固息债利率4.58%，三年4.7066%--业内人士

路透上海9月5日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年固息债中标利率为4.58%，高于此前4.54%的预测均值；同时招标的三年期固息债加权中标利率为4.7066%，亦高于4.66%的预测均值。

业内人士并透露，三年期边际中标利率为4.74%，两期债的投标倍数分别为1.54倍和4.33倍。

今日招标的两期债为进出口行今年第22期及23期金融债。其中一年期采用单一利率中标(荷兰)式招标，三年期采用多重利率中标(美国式)招标。

以下为具体条款：

第22期 第23期 ------------------------------------------------------------------ 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 三年固息 招标方式 单一利率中标(荷兰)式 多重利率中标(美国式) 缴款日/起息日 9月9日 9月13日 发行期 9月5日-9月9日 9月5日-9月13日 上市日 9月11日 9月22日 基本承销额 无 无 手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% ------------------------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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