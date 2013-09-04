中国债市：现券中长端仍疲弱，一级定位超预期继续施压

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透上海9月4日 - 中国银行间债市周三现券中长端收益率继续小升。市场人士表示，虽然今日资金面宽松，但早间发行的三年期国债定位超出预期，一级市场连续施压下，场内中长期限利率债走势难脱疲弱，短端则交投清淡。
“7-10年中长期的，今天(收益率)被(新发的)三年(国债)带上来一些。”北京一商业银行交易员称，“现在需求很淡，一级(收益率)一上来，二级就很被动。”
中国财政部周三招标续发行的三年固息国债，中标收益率略高于预期。交易员称，弱市下市场追求高收益心态较强，这种预期的一致性导致了新债结果走高，且首场投标倍数超过2倍，为近期较高水平。
上述交易员并指出，虽然资金短期供给宽松，但毕竟季末就要来临，多数机构预期仍是偏谨慎的，此外经济基本面也不太支持现券，现券总体交投较前期明显萎缩，鲜有投资户大举建仓，而多以交易户交投为主，二级市场欲振乏力。
“不像年初必须要配债，下半年估计大部分投得都差不多了吧，仅剩的一些(投资额度)也不着急，想等利率再高一点，我们现在也就是有到期的，再投一点。”他称。
剩余期限约9.72年的固息国债130011券加权成交对应收益率 在4.07%，上日收盘报在4.04%。
中国银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.0036 3.4880
上日 2.9999 3.7319
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8430/3.7880 国债参考率报价 3.6080/3.5410 金融债参考率报价 4.3838/4.3263(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说