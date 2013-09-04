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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 17:07 BJT

中国债市：现券中长端仍疲弱，一级定位超预期继续施压

路透上海9月4日 - 中国银行间债市周三现券中长端收益率继续小升。市场人士表示，虽然今日资金面宽松，但早间发行的三年期国债定位超出预期，一级市场连续施压下，场内中长期限利率债走势难脱疲弱，短端则交投清淡。

“7-10年中长期的，今天(收益率)被(新发的)三年(国债)带上来一些。”北京一商业银行交易员称，“现在需求很淡，一级(收益率)一上来，二级就很被动。”

中国财政部周三招标续发行的三年固息国债，中标收益率略高于预期。交易员称，弱市下市场追求高收益心态较强，这种预期的一致性导致了新债结果走高，且首场投标倍数超过2倍，为近期较高水平。

上述交易员并指出，虽然资金短期供给宽松，但毕竟季末就要来临，多数机构预期仍是偏谨慎的，此外经济基本面也不太支持现券，现券总体交投较前期明显萎缩，鲜有投资户大举建仓，而多以交易户交投为主，二级市场欲振乏力。

“不像年初必须要配债，下半年估计大部分投得都差不多了吧，仅剩的一些(投资额度)也不着急，想等利率再高一点，我们现在也就是有到期的，再投一点。”他称。

剩余期限约9.72年的固息国债130011券加权成交对应收益率 在4.07%，上日收盘报在4.04%。

中国银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0036 3.4880

上日 2.9999 3.7319

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8430/3.7880 国债参考率报价 3.6080/3.5410 金融债参考率报价 4.3838/4.3263(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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