更新版 1-中国货币市场：七天回购利率跌逾20个基点，短期流动性供给充裕

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
(新增收盘报价)
路透北京/上海9月4日 - 中国银行间资金市场周三主要期限回购利率多下跌，其中基准七天回购利率跌幅逾20个基点（bp）。市场人士表示，流动性，尤其是不跨月的短期流动性供给充裕，供大于求，推动资金利率下探。
“资金挺松的呀，出钱的人一堆，借钱的不多，结果就是把价格拉低，”上海一大型银行交易员称，“上月末就挺松，（价格）硬撑了一段时间，这周终于hold不住了。”
她并指出，各期限的资金都有融出，包括跨月期限，但还是14天期以内的短期资金供给更多一些；月内资金面预期“应该还好”，但受中秋及国庆长假等因素影响，不能排除月下旬资金利率波动的可能性。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,664.09亿元人民币，较上日的5,818.71亿元小降；其中隔夜品种成交4,391.75亿元，较上日的4,591.71亿元续减。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额
--------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0036 2.9999 +0.37 4,391.75
七天 3.4880 3.7319 -24.39 652.29
14天 3.7282 3.7643 -3.61 194.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5900 2.5300 +6.00 1,998.25
七天 3.4000 3.6500 -25.00 211.15
14天 4.1750 3.6150 +56.00 93.98 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0400 3.0260 +1.40 --
七天 3.6300 3.7660 -13.60 --
14天 3.7200 3.7700 -5.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.0050 3.0006 +0.44 --
七天 3.4980 3.7500 -25.20 --
三个月 4.6566 4.6558 +0.08 --(完) (发稿 曹巍浩/丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说