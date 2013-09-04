更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，继续围绕6.12元窄幅波动

* 人民币即期收盘微升 * 中间价续跌至近一个月低位 * 波动区间狭窄，交投兴趣偏弱 * 成交淡静，继续守在6.12元关口 (更新收盘报价) 路透北京9月4日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微升。隔夜美元指数续升， 人民币中间价继续走低至近一月来低位，但维稳态势不改。交易员称，相对偏多的结汇力量 促使人民币小幅上扬，但整体交投兴趣较弱，成交淡静，汇价继续在6.12元关口窄幅波动。 上海一股份制银行交易员称，整体而言，最近汇市仍是结汇量略多，购汇只是偶尔出现 ，且不排除是监管层干预所致，而中间价维稳姿态明显，令市场缺乏明确方向，只是在6.12 附近整理。 “市场没怎么动，就在6.12上下，动得很少，...市场参与兴趣不大，很难赚钱。”他 说。 上述交易员称，尽管国际市场上的美元指数连续上扬，但人民币中间价下调幅度非常有 限，监管层料有意维持人民币汇率的相对稳定，但这亦令日间波动区间狭窄，交易难度增加 ，整体交投偏向谨慎。 “如果监管层不出手，让市场自己动的话，人民币还是要升一点的。”他称。 中国最近宏观数据持续企稳回升，亦给人民币汇率提供支撑。今日甫公布的汇丰中国8 月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明 显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。 东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲市场持稳，美元指数仍接近美国周二发布数据后触 及的六周高位。周二的数据巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将开始缩减刺激 政策的预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1201 6.1206 0.01% 中间价 6.1729 6.1718 -0.02% 成交额 149亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.90% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 42 6.1175 6.1217 2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 875 XS> 离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日 1年期NDF 6.2324/61 6.2350 CNH即期 6.1128/45 6.1140 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)