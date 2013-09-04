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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 17:21 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，继续围绕6.12元窄幅波动

* 人民币即期收盘微升
    * 中间价续跌至近一个月低位
    * 波动区间狭窄，交投兴趣偏弱
    * 成交淡静，继续守在6.12元关口

 (更新收盘报价)
    路透北京9月4日 - 人民币兑美元即期 周三收盘微升。隔夜美元指数续升，
人民币中间价继续走低至近一月来低位，但维稳态势不改。交易员称，相对偏多的结汇力量
促使人民币小幅上扬，但整体交投兴趣较弱，成交淡静，汇价继续在6.12元关口窄幅波动。
    
    上海一股份制银行交易员称，整体而言，最近汇市仍是结汇量略多，购汇只是偶尔出现
，且不排除是监管层干预所致，而中间价维稳姿态明显，令市场缺乏明确方向，只是在6.12
附近整理。
    
    “市场没怎么动，就在6.12上下，动得很少，...市场参与兴趣不大，很难赚钱。”他
说。
        
    上述交易员称，尽管国际市场上的美元指数连续上扬，但人民币中间价下调幅度非常有
限，监管层料有意维持人民币汇率的相对稳定，但这亦令日间波动区间狭窄，交易难度增加
，整体交投偏向谨慎。
    
    “如果监管层不出手，让市场自己动的话，人民币还是要升一点的。”他称。
        
    中国最近宏观数据持续企稳回升，亦给人民币汇率提供支撑。今日甫公布的汇丰中国8
月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明
显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。 
        
    东京汇市美元兑主要货币周三在亚洲市场持稳，美元指数仍接近美国周二发布数据后触
及的六周高位。周二的数据巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将开始缩减刺激
政策的预期。  
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1201        6.1206    0.01%
                  中间价               6.1729        6.1718    -0.02%
            成交额                    149亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.90% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        42         6.1175    6.1217
            2013年来即期升贬值幅度      1.80%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       875                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间21:04            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2324/61      6.2350       
                     CNH即期          6.1128/45      6.1140       
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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