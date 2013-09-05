中港贸易：7月香港出口内地黄金总量按月升15.7%

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透香港9月5日 - 香港政府统计处周四发表的数据显示，7月份香港对中国内地的黄金总出口为129,232公斤（129.232吨），按月增加15.7%；月内自中国进口的黄金总量按月更大升80%。
据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，7月由香港出口往中国的黄金数量为16,449公斤，转口至中国的数量为112,783公斤；6月分别为6,249公斤和105,469公斤。
月内自中国进口的黄金数量为12,847公斤，6月为7,151公斤。7月份由香港净流入中国的黄金总量为116,385公斤，比6月的104,567公斤上升11.3%。
现货金 于6月28日挫跌至每盎司1,180.71美元的2010年8月以来最低点后，于7-8月累计反弹逾13%。但随着市场对美国经济复苏期望增加，以及叙利亚局势稍缓，周三金价回吐1.5%，跌至1,400美元之下。
世界黄金协会稍早表示，金价走低下金饰、金币和金条需求大幅上升，但第二季全球黄金需求仍降至四年低位，因投资者退出黄金基金，且央行购金量比上年减少了一半以上。协会并预测，印度的黄金需求今年可能会达到创纪录的1,000吨，而中国2013年的黄金需求可能也会飙升至创纪录的1,000吨，且今年有望取代印度成全球最大黄金消费国。（完） (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)