中港贸易：7月香港出口内地黄金总量按月升15.7%

路透香港9月5日 - 香港政府统计处周四发表的数据显示，7月份香港对中国内地的黄金总出口为129,232公斤（129.232吨），按月增加15.7%；月内自中国进口的黄金总量按月更大升80%。

据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，7月由香港出口往中国的黄金数量为16,449公斤，转口至中国的数量为112,783公斤；6月分别为6,249公斤和105,469公斤。

月内自中国进口的黄金数量为12,847公斤，6月为7,151公斤。7月份由香港净流入中国的黄金总量为116,385公斤，比6月的104,567公斤上升11.3%。

现货金 于6月28日挫跌至每盎司1,180.71美元的2010年8月以来最低点后，于7-8月累计反弹逾13%。但随着市场对美国经济复苏期望增加，以及叙利亚局势稍缓，周三金价回吐1.5%，跌至1,400美元之下。