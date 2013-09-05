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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 16:55 BJT

中港贸易：7月香港出口内地黄金总量按月升15.7%

路透香港9月5日 - 香港政府统计处周四发表的数据显示，7月份香港对中国内地的黄金总出口为129,232公斤（129.232吨），按月增加15.7%；月内自中国进口的黄金总量按月更大升80%。

据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，7月由香港出口往中国的黄金数量为16,449公斤，转口至中国的数量为112,783公斤；6月分别为6,249公斤和105,469公斤。

月内自中国进口的黄金数量为12,847公斤，6月为7,151公斤。7月份由香港净流入中国的黄金总量为116,385公斤，比6月的104,567公斤上升11.3%。

现货金 于6月28日挫跌至每盎司1,180.71美元的2010年8月以来最低点后，于7-8月累计反弹逾13%。但随着市场对美国经济复苏期望增加，以及叙利亚局势稍缓，周三金价回吐1.5%，跌至1,400美元之下。

世界黄金协会稍早表示，金价走低下金饰、金币和金条需求大幅上升，但第二季全球黄金需求仍降至四年低位，因投资者退出黄金基金，且央行购金量比上年减少了一半以上。协会并预测，印度的黄金需求今年可能会达到创纪录的1,000吨，而中国2013年的黄金需求可能也会飙升至创纪录的1,000吨，且今年有望取代印度成全球最大黄金消费国。（完） (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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