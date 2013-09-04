更新版 1-台湾货币市场：提存期初短率持稳低位，跨月短票成交显示资金宽松

* 提存期初资金调度需求少

* 少量跨月短票成交

* 上旬RP利率可望持平低位 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北9月4日 - 台湾银行间短率周三持稳在近期区间。进入9月提存期，除了昨日参与国库券标售的部分外商银行有资金需求外，市场上多呈现月初不急于调度资金的平静气氛。

交易员表示，本月适逢季底，虽然今日有银行买跨月的短票，但因金额不大，因此尚不能据以判定第三季底的资金状况，是否如第二季底般宽松。

“票券商当然想推销跨月的，银行也只是小量的买。”一位本地公股银行交易人士说。

另一本地银行交易员则称，今天市场状况还是很平静，这个月的资金状况预料要到下半月才会有较为明显的波动。“今天很少人需要钱，下午还是排队等央行收。”

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.384%，上日收报0.385。今日区间在0.295-0.390%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**少量跨月短票成交**

在短票市场方面，票券商人士表示，新提存期第一天，市场状况感觉与上日无异。不过有少数银行愿意在季底买跨月的短票，似乎显示有人认为，9月的资金状况，可能与6月一样宽松，因此先行消化资金。

惟票券商人士也指出，9月除了季底因素是重点外，也要留意营业所得税暂缴的效应，金额应该有数百亿台币，因此多数银行还是会执行买票、拆款不跨季底的规定。

〞9月短票利率应该还在0.65%，月底若有机会向上，顶多0.66%。〞票券商交易员表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，10-15天期则在0.64%。

台湾央行今日共发行524.7亿台币存单。若相较存单到期金额523亿，存单发行余额增1.7亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆220.20亿台币，本周余日落点分别为周四3,331.10亿及周五3,580.60亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为115亿台币，累计超额准备为904亿，加计前期1%的超额准备为904亿台币。

**上旬RP利率可望持平当前低位**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持稳低位。交易商表示，今日银行端及投信端资金去化需求仍大，然RP券源有限，成交以到期续做为主，公债及公司债RP利率续处区间低位。

证券交易商认为，尽管9月底资金情势变数较多，尤其是季底资金流动性问题不容小觑，部分券商已将落点尽量避开月底，不过9月上旬整体市场资金偏滥，推估RP主要交投利率维持在既有区间低位不变。

“今天都到期续做，早早就平帐了。”一位证券商交易员称。

另一大型票券商交易员亦称，目前比较担心季底资金紧缩效应，发行落点尽量避开季底，落点青睐在上半个月，毕竟上旬资金情势浮滥，比较好调度资金，料上旬RP利率可望持平在当前低位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内1-2周RP利率则成交在0.69%。