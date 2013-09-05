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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 09:19 BJT

中国公开市场：央行今日进行100亿元14天逆回购，本周净回笼370亿

路透北京9月5日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行100亿元人民币14天期逆回购操作；据此计算，央行本周净回笼370亿元。

公开市场周二逆回购缩量操作，致单日净回笼190亿元，不过银行间资金面未受影响，继续向好。量减但价稳，业内人士表示，逆回购滚动进行除可避免扰乱市场预期外，或更突显其对资金利率的引导作用。

中国央行公开市场此前连续五周净投放，上周规模缩至415亿元。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。 (完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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