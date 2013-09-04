投行观点：11月前香港中资股有一波升势，明年涨势值得期待--野村

路透上海9月4日 - 国际投行野村中国区股票研究主管刘鸣镝周三表示，基于中国宏观经济趋稳以及国际投资者从其新兴市场上撤出后增加港股配置，估计至11月中共三中全会前，香港中资股会有一波升势；而明年或会有一波级别较大的上升行情。

她在出席野村中国投资年会间隙对记者表示，未来十年中国经济面临转型，需重新定义政府与市场、经济发展与环境保护、经济目标与民生目标等方面的关系。这些关键环节调整会在资本市场上创造出许多新的行业和企业领袖。

她相信，从三至五年的周期来看，目前在香港挂牌的中国股票价格被低估，若经过三至五年后再回头看，目前股价可能已处于多年的低位。

“下面几个月，我们的宏观数据趋稳，到十八大三中全会基本上是一路上扬的行情。”她说，11月过后，投资者可能会考虑明年的中国经济增速，以及未来房产政策、地方融资平台问题，不确定性增加，中资股可能会有所调整。

“明年我觉得有可能有一波很好的行情，比2012年底还要好。”她指出。

因欧债危机缓解、内地经济动力回升以及美国量化宽松政策致大量资金流入股市，香港股市去年下半年持续走高，仅11月中旬起两个月内，恒生中企指数 累计涨幅约15%。

她指出，中国经济企稳后，可能在明年或者后年一个时点，出现中国经济并未加速，但是中国公司的盈利和资本回报率(ROE)能够增厚，公司的估值和盈利都向好，从而推动股价上涨了。

“如果是说增长稳定了，产能也退出了，对我们上市公司各个行业的领军企业是一个很好的利好消息，但这个什么时候时间段可以看到，现在还要观察。”她说。