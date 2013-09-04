投行观点：11月前香港中资股有一波升势，明年涨势值得期待--野村

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透上海9月4日 - 国际投行野村中国区股票研究主管刘鸣镝周三表示，基于中国宏观经济趋稳以及国际投资者从其新兴市场上撤出后增加港股配置，估计至11月中共三中全会前，香港中资股会有一波升势；而明年或会有一波级别较大的上升行情。
她在出席野村中国投资年会间隙对记者表示，未来十年中国经济面临转型，需重新定义政府与市场、经济发展与环境保护、经济目标与民生目标等方面的关系。这些关键环节调整会在资本市场上创造出许多新的行业和企业领袖。
她相信，从三至五年的周期来看，目前在香港挂牌的中国股票价格被低估，若经过三至五年后再回头看，目前股价可能已处于多年的低位。
“下面几个月，我们的宏观数据趋稳，到十八大三中全会基本上是一路上扬的行情。”她说，11月过后，投资者可能会考虑明年的中国经济增速，以及未来房产政策、地方融资平台问题，不确定性增加，中资股可能会有所调整。
“明年我觉得有可能有一波很好的行情，比2012年底还要好。”她指出。
因欧债危机缓解、内地经济动力回升以及美国量化宽松政策致大量资金流入股市，香港股市去年下半年持续走高，仅11月中旬起两个月内，恒生中企指数 累计涨幅约15%。
她指出，中国经济企稳后，可能在明年或者后年一个时点，出现中国经济并未加速，但是中国公司的盈利和资本回报率(ROE)能够增厚，公司的估值和盈利都向好，从而推动股价上涨了。
“如果是说增长稳定了，产能也退出了，对我们上市公司各个行业的领军企业是一个很好的利好消息，但这个什么时候时间段可以看到，现在还要观察。”她说。
尽管最近两个月中国经济数据均显示经济趋稳，打消了海外投资者对中国经济硬着陆的担忧，不过野村中国首席经济学家张智威坚持认为，由于中国政府致力于经济结构调整，不过分看重经济增速，因此未来一年内中国经济会逐季度减速，明年中国经济增速预计仅在6.9%。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说